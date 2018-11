Accusato d'aver partecipato ad una rapina, assolto un carabiniere

E' stato assolto anche in appello il carabiniere Andrea Minarchi che era stato accusato d'aver partecipato ad una rapina. Il procuratore generale della Corte d'Appello aveva chiesto la condanna a 7 anni di reclusione. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia.

L'uomo, assistito dall'avvocato Santo Lucia, già lo scorso anno era stato assolto dal tribunale di Agrigento. Il Pm, durante la sua requisitoria, aveva chiesto la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Il giudice Giuseppe Melisenda Giambertoni lo assolse con formula piena. La Procura della Repubblica di Agrigento propose però ricorso in appello. I fatti risalgono al 2011. Allora, il carabiniere in servizio a Palma di Montechiaro era stato indicato come uno dei responsabili di una rapina messa a segno in un'abitazione di Aragona. Il carabiniere, riconosciuto da un testimone, venne arrestato e sospeso dal servizio. Salvo poi, appunto, essere assolto: prima dal tribunale di Agrigento e ora dalla Corte d'Appello.