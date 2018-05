Raccolta differenziata, sindaco e assessore incontrano la comunità senegalese

Accolti dal presidente, Fall Monntaga e dall'imam Ousseynom Lo, il sindaco Lillo Firetto e l'assessore comunale Nello Hamel, hanno incontrato nel corso di un'assemblea svoltasi al teatro della Posta Vecchia, la numerosa comunità senegalese che vive nella città dei templi. L'assessore Hamel e il sindaco Firetto hanno spiegato le ragioni che hanno portato ad attuare per legge, anche ad Agrigento, la raccolta differenziata dei rifiuti, chiedendo al contempo la collaborazione anche della comunità africana per poter arrivare ad una gestione ottimale del servizio.

Alcuni senegalesi in platea hanno segnalato di non aver ancora ricevuto i mastelli, nonostante la regolare richiesta presentata a suo tempo, e a questo proposito l'assessore Hamel ha proposto la distribuzione provvisoria di sacchetti con i colori dei mastelli, in attesa dell'arrivo di questi ultimi. L'imam,infine, a nome della comunità senegalese, ha assicurato la collaborazione di tutta la sua gente circa il problema della raccolta differenziata mentre il presidente della comunità ha offerto - secondo quanto rendono noto dal Comune - la disponibilità di alcuni volontari che potrebbero operare assieme alle squadre del Municipio, nell'opera di diserbamento in corso nei vari punti della città. '