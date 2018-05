Raccolta differenziata, il Comune lancia un'app per gli utenti

Si chiama AgDiff la nuova applicazione per la raccolta differenziata dei rifiuti di Agrigento diponibile per gli utenti Android. L'applicazione permette di accedere ai calendari per la differenziata sia per uso domestico che per le utenze commerciali con possibilità di segnalazioni da parte del cittadino e il modulo facsimile per la corretta denuncia del furto dei mastelli.