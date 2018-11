Riqualificazione conclusa: adesso è rinata via Vittorio Emanuele

Le transenne sono state rimosse. Via Vittorio Emanuele - la strada dell’ingresso principale del Comune di Racalmuto, del dirimpettaio ufficio postale e del teatro “Regina Margherita” – adesso ha, definitivamente, un nuovo look. Dopo un paio di mesi di disagio, determinato appunto dalle transenne e dall’interdizione alla circolazione stradale, l’opera – che rientra nel piano dei lavori per la “Riqualificazione urbana dell’asse teatro-castello” – è conclusa.

La strada è stata rifatta in ciottoli e pietra, dando continuità allo scenario dell’attigua scalinata del santuario Maria Santissima del Monte. Lavori che seguono di pochissimo, a livello temporale, quelli realizzati – cambiandone, fra polemiche e contestazioni, il volto – in piazza Francesco Crispi dove mancano ancora gli arredi esterni.