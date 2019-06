Danza, ginnastica artistica e fitness musicale: grande successo per il secondo saggio della "Fitdance school"

Boom di partecipanti e di spettatori per il secondo saggio dell'associazione "Fitdance school" di Racalmuto che s'è tenuto, nei giorni scorsi, a Favara. Gli oltre 100 allievi si sono esibiti nelle discipline praticate alla "Fitdance school": danza, ginnastica artistica e fitness musicale per bambini con protocollo "Zumba kids".

L'associazione "Fitdance school", in collaborazione con la "Regalpetra viaggi", ha messo in palio una crociera Costa che è stata sorteggiata, e attribuita, fra tutti gli allievi iscritti. Per una settimana, nel 2020, il vincitore e la sua famiglia potranno dunque partecipare alla crociera.