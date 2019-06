Racalmuto, ecco la nuova chiesa: entro il 2019 l'apertura al pubblico

A Racalmuto si sono conclusi i lavori di realizzazione del complesso parrocchiale “Gesù Maestro”. La nuova chiesa sorge in contrada Piedi di Zichi, in una zona abitata del paese, in un vasto appezzamento di terreno donato più di dieci anni fa da Giuseppe Nalbone, Giuseppe Romano e dagli eredi Burruano.

L'opera, realizzata con fondi CEI per il 75%, è stata realizzata dall'impresa “Civiessesrl” di Aragona. “Il complesso parrocchiale non è soltanto un edificio di culto – commenta l'arciprete don Diego Martorana – ma un insieme di ambienti comprendenti chiesa, cappella feriale indipendente, casa canonica e tanti spazi che saranno a disposizione della Comunità per la crescita morale e spirituale. Una grande casa aperta alle famiglie, ai ragazzi, ai giovani, agli anziani”.

Finita la struttura, sono già state consegnate anche le opere d'arte, una nuova visione dell'evangelizzazione vista, appunto, in chiave contemporanea. Ma nell'importo finanziato non erano previsti arredi, banchi, sedie, campane e organo e la sistemazione dell'area esterna. “Proprio in questi giorni – annuncia Padre Martorana - l'Italkali ha predisposto l'acquisto dei banchi, realizzati con materiale italiano e di grande manifattura, dell'armadio per la sacrestia e dell'organo liturgico". L'apertura è prevista entro il 2019.