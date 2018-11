L'ex dirigente della sezione "Volanti" diventa pilota di elicottero e torna in Questura

Il commissario capo della polizia Paolo Burgarella, in servizio alla Questura di Agrigento, dopo la frequenza del 42esimo corso per pilota di elicottero presso la scuola di volo del centro addestramento standardizzazione della polizia ha superato brillantemente l’esame conclusivo di abilitazione quale pilota operativo abilitato al "pronto impiego aeronautico di base".

Oggi, il questore Maurizio Auriemma e i colleghi della Questura lo hanno accolto e salutato con grande affetto e stima. Il funzionario era stato assegnato dal dipartimento della Pubblica sicurezza alla Questura di Agrigento nel gennaio del 2016, al termine del 104esimo corso di formazione per commissari.

Paolo Burgarella, 36 anni, originario di Trapani, durante la sua permanenza ad Agrigento ha ricoperto l’incarico di funzionario addetto all’ufficio Immigrazione e dirigente dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico distinguendosi sempre per grandi capacità professionali, disponibilità, impegno in ogni servizio in cui è stato impiegato. Si è particolarmente distinto in numerosi servizi di ordine pubblico ad Agrigento e a Lampedusa. Resterà ad Agrigento ancora per qualche giorno in attesa che il dipartimento della Pubblica sicurezza lo assegnerà ad uno dei reparti volo della polizia.