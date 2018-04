Questura a portata di mano, presentata la "Carta dei servizi"

E' un "patto" tra polizia e cittadini. La Questura - la filosofia adottata è quella della "polizia di prossimità" - attraverso l'edizione 2018 della "Carta dei servizi" rende noto quali sono le prestazioni che vengono fornite agli utenti. "Vengono illustrate tutte le attività che la Questura compie al servizio dei cittadini - ha spiegato il vice questore, capo dell'ufficio di Gabinetto della Questura di Agrigento, Carlo Mossuto - circa l'ufficio passaporti, l'ufficio immigrazione, l'ufficio armi e l'ufficio licenze". Per ogni tematica - grazie alla "Carta dei servizi" - vengono date delle precise indicazioni per fare in modo che rapidamente il cittadino ottenga il servizio di cui ha bisogno, senza inutili rallentamenti.

"Nell'ottica della 'polizia di prossimità', già da qualche mese sono stati riattivati sia il posto fisso di polizia che l'ufficio Relazioni con il pubblico che è il riferimento principale per la 'Carta dei servizi' - ha spiegato il vice questore Mossuto - . Il questore Maurizio Auriemma - ha aggiunto il capo di Gabinetto della Questura - tiene in maniera particolare a rendere aperta, alla fruibilità del cittadino, la Questura. La 'Carta dei servizi' rappresenta dunque uno strumento per rendere trasparente, più efficiente, più snella l'azione amministrativa della Questura".