San Leone, si è svolta la quarta "Festa dell'insignito": ecco i riconoscimenti

Si è svolta ieri sera a San Leone la quarta edizione della "Festa dell'insignito" organizzata dalla delegazione provinciale agrigentina dell'Anioc (Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche). Dopo la santa messa nella chiesa della borgata marinara, officiata da monsignor Giuseppe Matraxia, il delegato provinciale e quello sezionale di Agrigento Paolo Cilona hanno intrattenuto gli associati nel salone di un albergo della zona, consegnando il diploma ai nuovi insigniti, Salvatore Fucà, nominato addetto stampa e Calogero Arrigo, nonché ai nuiovi soci simpatizzanti, Calogero Sergio Farruggia, Carmelo Fenech, Geri Sciumé ed il dirigente della sezione di polizia stradale Giuseppe Morreale.

Premi di fedeltà sono stati consegnati al socio più anziano Francesco Galante e poi ai soci Nino Bellomo, Giusepe Grandinetti, Giusepe Roncade e Antonio Sodano. Con l'occasione Marongiu ha comunicato l'adesione della delegazione alla 40esima giornata nazionale per la vita indeta dal Cav (Centro di aiuto alla vita) che consiste in una raccolta di fondi in favore delle mamme in gravidanza in difficoltà.

Le finalità del Cav e dell'iniziativa sono state illustrate da Angelo Marongiu, il quale ha detto che dalla sua fondazione il Cav ha scongiurato ben 1047 aborti ad Agrigento. Pertanto un socio dell'Anioc sarà presente in ogni punto di raccolta dei fondi, in piazza Cavour e nelle varie parrocchie, per incoraggiare le donazioni.