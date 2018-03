Protezione civile, si nomina il rappresentante delle associazioni di volontariato

Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Alberto Di Pisa, ha convocato per questo pomeriggio alle 15.30 nell'aula “Giglia” del Palazzo della Provincia, una riunione per la scelta del rappresentante delle associazioni di volontariato da inserire come componente del comitato provinciale di Protezione Civile.

Il rappresentante sarà nominato dai legali rappresentanti delle ventisette associazioni di volontariato e gruppi comunali di protezione civile della provincia, iscritti al registro regionale del volontariato di protezione civile e firmatari del contratto con il Libero Consorzio di Agrigento.

Il Comitato Provinciale di Protezione Civile è presieduto dal presidente (in questo caso il commissario straordinario) del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ed è composto da: prefetto o suo delegato, comandante provinciale dei vigili del fuoco, dirigente generale del dipartimento regionale di Protezione civile, dirigente Ispettorato ripartimentale delle Foreste, ingegnere capo del Genio civile, direttore generale Asp Agrigento, direttore Arpa Agrigento, presidente provinciale Croce rossa italiana, direttore Settore Ambiente e Protezione Civile Libero Consorzio Comunale, responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale, comandante polizia provinciale, un rappresentante del 118 e, appunto, un rappresentante delle associazioni di volontariato.