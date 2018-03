Progetto "Erasmus+ Y2Y", fra i Comuni pilota anche Racalmuto

Sono stati individuati i sei comuni pilota della Sicilia che prenderanno parte alla sperimentazione del progetto Erasmus+ Y2Y. Il Comune di Racalmuto insieme ai comuni di Bompietro, Bolognetta, Bivona, Vita e Montelepre avranno infatti, l'opportunità, di far partecipare i loro giovani cittadini, al Programma Erasmus+. Lo comunica l’assessore alle politiche giovanili Carmela Matteliano.

II progetto dal titolo Y2Y - Youth creative thinking as interprenuerial input” (Giovani creativi come input imprenditoriali) - si pone come finalità la promozione della cultura imprenditoriale dei giovani europei, attraverso la valorizzazione della creatività, l'utilizzo delle nuove tecnologie e lo scambio globale di idee.

Una ricerca fra i giovani per conoscerne opinioni, aspettative e bisogni, con particolare riferimento alle politiche attive di ricerca del lavoro, con importanti momenti di formazione - uno dei quali a Siviglia della durata di cinque giorni.

"E' un progetto ideato e prodotto da una partnership transazionale e coordinato dall’Unione degli assessorati delle Politiche socio-sanitarie di Palermo, un’associazione di enti locali alla quale abbiamo aderito. Saranno coinvolti, oltre i sei Comuni siciliani, sei Comuni della Spagna, sei Comunii della Bulgaria, e importanti organizzazioni Europee (FAMP Federacion Andaluza De Municipios Y Provincias, con sede a Sevilla, Spagna; UBBSLA: Unione delle Autorità locali del Mar Nero, con sede a Varna, Bulgaria; Ams: Associazione per la mobilitazione Sociale, con sede a Palermo, Italia)" - dichiara l'assessore Carmela Matteliano - .

“La partecipazione al progetto - commenta il sindaco Emilio Messana - rappresenta un’occasione importante per i nostri giovani e di crescita per la pubblica amministrazione nell’ambito delle politiche attive giovanili. Un referente dell’ente, ed alcuni giovani racalmutesi avranno la possibilità di partecipare a diversi momenti formativi ed informativi, laboratori esperenziali e meeting internazionali che offriranno loro occasione di crescita personale e di sviluppo dell'auto-imprenditorialità giovanile".