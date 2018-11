"Ho fatto un sogno", il progetto civico raccoglie oltre duemila euro

Il progetto civico "Ho fatto un sogno", che si è svolto nei giorni di ottobre all’interno della Villa Comunale I. Scaturro, nato dalla determinazione di alcuni volontari (Anita Lorefice, Serena Blandina, Dorenzo Navarra e Alessandro Mucaria) si prefiggeva un duplice obiettivo: far rivivere il prezioso polmone verde saccense e raccogliere, attraverso le donazioni di avventori e sponsor, una cifra sufficiente per la sostituzione della pompa irrigua non più funzionante e per la creazione di un percorso ludico per bambini.

Il comitato organizzatore, con grande soddisfazione ed entusiasmo, comunica che, nelle due domeniche di grande affluenza, si è riusciti a raccogliere la cifra di 2020 euro.

Nei prossimi giorni, i responsabili del progetto si adopereranno sia per trovare le migliori soluzioni in termini di qualità/prezzo, che per richiedere tutte le opportune autorizzazioni per procedere all’installazione della pompa irrigua e del percorso ludico.

"Vorremmo organizzare - dicono i responsabili - un terzo evento per celebrare l’importante traguardo con la cittadinanza tutta, ma a causa delle avverse condizioni meteo e per via delle lungaggini burocratiche, la data non è ancora stata definita".