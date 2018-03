Principato: "Sistemare i marciapiedi fra il museo e il tempio di Ercole"

"Il marciapiede fra il museo archeologico e la rotatoria sotto il tempio di Ercole - si trova in pessime condizioni, con il mattonato divelto ed in parte sconnesso, così che i turisti che vogliono percorrere a piedi il tragitto in questione subiscono gravi disagi, specialmente per le famiglie con figli piccoli in carrozzina e le persone diversamente abili, le quali peraltro non dispongono di passaggi attrezzati per l’attraversamento dei marciapiedi della passeggiata archeologica”.

La denuncia è dell'ex consigliere comunale Angelo Principato che, con una lettera aperta, chiede anche che "gli alberi prossimi al marciapiede vengano adeguatamente potati e venga completato il marciapiede del tratto di strada fra la fontana di Bonamorone e il tempio di Giunone".