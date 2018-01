Si presenta la seconda edizione del concorso "Uno, nessuno e centomila"

Sarà presentata l'8 gennaio alle 10.30 in una delle sale della pinacoteca dell'ex collegio dei Padri Filippini, la seconda edizione del concorso "Uno, nessuno e centomila", destinato alle scuole secondarie italiane ed estere.

Saranno illustrate le novità introdotte e le numerose iniziative che sono scaturite in Italia e all'estero per effetto del successo dello scorso anno. Saranno presenti il sindaco Lillo Firetto; il coordinatore del concorso, Giuseppe Zambito, dell’ufficio di diretta collaborazione del ministro Valeria Fedeli; Raffaele Zarbo, dirigente dell' Ufficio scolastico provinciale; il presidente de "La Strada degli Scrittori", Felice Cavallaro; l'amministratore del Distretto turistico, Gaetano Pendolino; il presidente della Fondazione Teatro Pirandello, Gaetano Aronica e il direttore dell'Accademia di belle arti "Michelangelo", Alfredo Prado, che mostrerà il premio messo in palio per il concorso 2018, realizzato dal maestro Domenico Boscia.

Il concorso è organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con il Distretto Turistico “Valle dei Templi”, “La Strada degli Scrittori”, la Fondazione Teatro “Luigi Pirandello” e “Kaos Festival” di Agrigento e con la partecipazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.