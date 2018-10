Ad "Alisia" di Enzo Randazzo il premio "Regina 2018"

E' andato ad Enzo Randazzo di Sambuca di Sicilia il premio Regina 2018. "Alisia" che apre la raccolta di racconti "L'amore malato" (edizioni Carthago) è stato il primo classificato della sezione "oro" 2018.

La giuria - composta dal magistrato e critico letterario Salvatore Cosentino, dal giornalista di Repubblica Valerio Calzolaio, dal giornalista sportivo Massimo Salvo, dalla docente di Lettere Gina Cambareri e dalla scrittrice Rosa Santoro - nel motivare il premio ha rilevato che lo scrittore porta il lettore "in uno status sconvolgente, come se fosse avvolto da un tornado che... rilascia segni profondi di carisma e fascino letterario...la sua penna...cavalca per tutto il racconto le onde della semplicità intrecciata dall'uso perbene di terminologie e tempistiche appropriate a una devozione pura dell'animo".

Alla cerimonia è intervenuto anche l'ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto, da sempre estimatore della produzione letteraria di Enzo Randazzo, che ha portato alla cerimonia di premiazione - svoltasi a Roma - l'affettuoso saluto della Sicilia.