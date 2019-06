Nuova edizione del premio "Navarro" a Sambuca di Sicilia: ecco tutti i riconoscimenti 

Giunge all'undicesima edizione il premio internazionale "Navarro", promosso a Sambuca di Sicilia dal Lions. Tra i premiati di quest'anno spiccano i nomi del medico siculo canadese Goffredo Arena, della giornalista Rai Lidia Tilotta, della poetessa argentina Antonia Russo e della scrittrice polacca Barbara Serdakowski.

Il premio, ideato e coordinato da Enzo Randazzo, scrittore e socio Lions, in concomitanza con il 4° Convegno di Studi Navarriani, di cui ricorre il Centenario della morte, vedrà la partecipazione di studenti, dirigenti, docenti ed espressioni culturali dell’interland e con gli interventi di autorevoli studiosi. Le attività si svolgeranno nell’incantevole location della Banca Sicana di Sambuca di Sicilia, corso Umberto I, 111, arredata con preziosi documenti navarriani e dipinti di Pippo Vaccaro su personaggi navarriani. Il cerimoniere del Club Sambuca Belice, diretto da Franco Barbera, sarà Teresa Monteleone.

I premi speciali della Giuria andranno persone che si siano particolarmente distinte nel mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, della ricerca, dello sport, dell’impegno esistenziale: Al medico siculo-canadese Goffredo Arena, che in Canada ha brevettato una scoperta che è in grado di identificare, con un semplice esame del sangue a costo irrisorio, la presenza di un tumore molto prima di quanto non facciano gli attuali marcatori tumorali; a Vincenzo Spampinato un cantautore che ha percorso le strade della musica e della scrittura con originalità e passione; a Santo Mario Gattuso per il suo valido impegno di Animatore culturale e per la partecipazione attiva al rapporto tra Cultura e Società, in World Union People; a Lidia Tilotta, giornalista, che lavora alla testata regionale della Rai e conduce «Mediterraneo» (Rai 3), per il quale ha realizzato servizi e reportage dai Paesi di entrambe le sponde del Mediterraneo; alla carriera di Loredana Errore già vincitrice di un Wind Music Awards, di un Premio Venere d'argento,di un Premio Roma Videoclip e di una candidatura ai TRL Awards 2011.

Ecco tutti gli altri premi: per la categoria Poesia singola inedita, Antonia Russo (Buenos Aires) "Immigrante", Salvatore Pantalena "L’ isola che non c’è e il segreto della luce", Alberto Crapanzano (Favara) "Al mare", Domenica Magnano (Siracusa) "Estat"e, Forte Simona "Ogni tua lacrima", Di Fulco Lucia "A San Giuseppe", Anna Stallone "Tra le saline, Rosa Vacante Gli angeli dei Bambini", Concy Sciarretta (Santo Stefano di Magra SP) "Madre", Bordonaro Giuseppe (Caltanissetta) "La forza dell'amore". Per la categoria Silloge edita: Margherita Biondo (Agrigento) "L’amore imperfetto", Massimo Zona (Roma) "Discende il vento", Rosaria Carbone (Riesi) "La ballata del Pentagramma", Franco Casadei, (Cesena) "Donna del Mare". Per la categoria Silloge inedita: Daniela Trovato (Acireale) "Fralezze", Biagio Accardo (Santa Ninfa) "Non c’e’ piu’ tempo per uscire", Romano Antonino (Raffadali) "Il ciliegio fiorito", Chiara Domeniconi (Modena) "Semplicemente poesie", Margherita Bianco (Alcamo) "I doni della Sicilia", Giuseppe Blandino Rosolini (Siracusa) "Viaggio underground", Riccobono Teresa (Palermo) "Strisce rosso magenta". Per la categoria Narrativa inedita ,romanzi: Maria Grazia Lala (Palermo) "Petra, la signorina maritata", Valentina Prestano (Palermo) "Il mare non dorme mai". Per la categoria narrativa inedita racconti: Renato Di Pane (Messina) "Il sogno di vivere", Bruso’ Francesco (Venezia) "Ieri oggi e … forse domani", Giovanni Macrì Barcellona (Messina) "La piccola rosa nera", Rosario Russo (Acireale) "Il delitto delle cartoline". Per la categoria Narrativa edita, romanzi: Barbara Serdakowski (Firenze) "Gli aranci di Tadeusz", Silvia Turello (Catanzaro) "La strada verso il traguardo", Baldi Vincenzo Giuseppe (Gagliano) "Il tappeto – incroci di trame possibili. Roberta Randone (Siracusa) Triskelion, Letizia Bilella (Burgio) "Verità. Scandalo al sole di Sicilia", Ragusa Anna Maria (Ribera) "Equilibrio", Valeria Nitto (Siracusa) "La sacerdotessa della Luna", Nicola Genovese "Il figlio del prete e la zammara", Antonella Baldassano (Sciacca) "Il sole che brucia", Damiano Pepe (Bompietro Pa) "La Guerra è della morte".

Per la categoria narrativa edita racconti: Giuseppe Bianco ( Cavano Na) "L’infinita storia delle piccole cose", Agata Sava Catania e Francesco Manna (Misterbianco CT) "Storie di tutti i giorni", Spatafora Serafina (San Giuseppe Jato) "La foto sbiadita". éer la categoria Teatro: Antonio Barracato (Cefalù) "Il malato in purgatorio", Fava Daniela (Ispica (RG) "Con il mio silenzio", Bruno Anna (Caltagirone) "Leggende metropolitane", Giorgia Pedone, Liceo Umberto I (Pa) "I segni del coraggio", Giulietta Garraffa e Bianca Gallo Carrabba, classe 4° A Liceo Umberto I Pa "Lisistrata – Aristofane", Andrea Castronovo, classe 2^A Liceo Umberto I (Pa) "Fairytales 2.0".

Per la categoria Saggio inedito: Michele Vaccaro, "Vincenzo Navarro a Francesco Crispi".

Per la categoria Saggio edito narrativa storica, diario autobiografia: Enzo Sardo (Racalmuto) "Monsignor Cataldo Naro, Un apostolo del nostro tempo", Lisi Salvatore (Butera), "La via del cuore", Francesca Mercadante (Palermo), "L’impronta della Penisola iberica nell’età del bronzo siciliano", Vittorio Sartarelli (Trapani) "Viaggio nei ricordi", Pippo Lo Cascio (Palermo) "Il nodo di Salomone", Patrizia Passalacqua e Tablino Lorenzo (Montelupo Albese CN), " Ricercate l’antica madre".

Numerosi infine gli studenti e le studentesse partecipanti dalla Sicilia e da tante altre Regioni, con componimenti artisticamente e letterariamente significativi, grazie anche al coordinamento di dirigenti e docenti. Verranno premiati:

Poesie Giovani Scuole Superiori: Maria Chiara DI Giacomo (Classe ll I Liceo Class. “Umberto I” di Palermo) A Sofia, Antonio Galizia Cassano Calabria (Liceo Classico “G.Garibaldi”, Castrovillari Calabria) Pargolo nell’animo ,Sofia Ministeri (Liceo Scientifico “Carlo Maria Carafa”. Riesi CL Classe 3 B) Amore in gabbia, Martina Sangrigoli (Classe ll I Liceo Class. “Umberto”di Palermo) Onde, Marco Traina (IISS A. Volta Palermo) Sento la tua pelle, Daniela Porrovecchio (Liceo Scientifico “Carlo Maria Carafa”. Riesi CL. Classe 3 B) Amati, Paolo Cicio (Liceo Scientifico Sciacca) Vento di notte, Manuel Rosato (III H Liceo Class. “Umberto”di Palermo) Assenza, Giulia Elisa Di Noto (Classe ll ILiceo Class. “Umberto”di Palermo) Dolce fimmina che profumi di aranci in fiore, Erika Seidita (Classe ll ILiceo Class. “Umberto”di Palermo) Speranza non c’è. Racconti Giovani Scuole Superiori: Jessica Benigno, (IV E Liceo Class. “Umberto”di Palermo) Il tempo della metro, Giorgia Sammartino (4°E Liceo Class. “Umberto”di Palermo) È tardi per le arance. Poesie Giovani Sezione Secondaria di I grado: Antonio Mulè (1A IC Fra Felice Da Sambuca) Io vorrei …, Di Bella Marika e Attulo Anna (Classe II Sez.BIC Fra Felice Da Sambuca) La vita, Alì Piergiuseppe (2°L Scuola Media A. Inveges - Sciacca) A me Sicilia, Neagu Raluca Elena (Inveges” classe 3 D) Notte fonda. Racconti Giovani Sezione Secondaria di I grado: Mangiaracina Desirè e Mangiaracina Girolamo (Classe 3^ Classe 3^ B IC Fra Felice Da Sambuca) Maruzza, Maggio Chiara Maria - Venezia Anita ( Classe III B IC Fra Felice Da Sambuca) Il formicolaio di don Vincenzo, Classe 2D Istituto 'V. Navarro " di Ribera Una storia di condivisione e di amicizia, Giulia Zito e Alyson Ciraolo (Classe II B Istituto 'V. Navarro " di Ribera) Esperienza. Poesie in dialetto – Sezione Secondaria di I grado ed altri: Giorgia Trafficante Classe 3G Scuola media A. Inveges L’agghiastru ‘nfatatu, Mannone Ignazio Poviru populu sicilianu, Lo Brutto Tery e Di Graci Francesca classe 3 C Scuola media Crispi Ribera La luntananza, Mouqhash Dora classe 3A Scuola media Crispi Ribera Lu turmentu.

Poesie – Sezione Primaria: Classe II B-L.IC G. Vasi di Corleone ins. Di Fulco Liù e i bambini in blu.