Premiato il pianista Giuseppe Francolino, si esibirà al Mozarteum di Salisburgo

Giuseppe Francolino, allievo della scuola di Pianoforte di Mariangela Longo, appena rientrato da una tournée di 30 concerti in Cina realizzata insieme ai colleghi Stefan Cutean, Maria Elena Caramella, Calogero Marotta e Salvatore Scibetta, ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale Grand Prize Virtuoso di Salisburgo ed è stato inoltre l'unico italiano selezionato tra i primi premi, per esibirsi in concerto alla Wiener Saal al Mozarteum di Salisburgo il prossimo 7 Luglio, con grandi apprezzamenti per il suo talento e per la formazione ricevuta.

La pianista Giusy InesTuttolomondo ha vinto il Primo Premio al V Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale Città di Siracusa.

Continua la Stagione Concertistica Itinerante 2018 con altri 3 eventi: Venerdì 1 Giugno alle ore 17,00 al Foyer del Teatro Pirandello di Agrigento si esibirà il Toscanini Clarinet Ensemble curato dal docente Gianluca Campagnolo in collaborazione con docenti e studenti dell'Istituto Comprensivo Crispi di Ribera e il Liceo Musicale E.Majorana.

Al concerto che sarà replicato Sabato 9 Giugno alle 18 presso l'Auditorium dell'Istituto si esibiranno: Alba Vincenzo, Aquilina Angelo Pio Riccardo, Biscari Giuseppe, Bordonaro Giuseppe, Buttafuoco Irene, Ciliberto Noemi, Di Chiara Salvatore, Di Pino Fabio, Guddemi Salvatore Pio, Gurreri Gloria, Marsala Francesco, Modica Giovanni, Nicolosi Luigi, Soldano Giuseppe, Parinisi Giuseppe, Salvaggio Vincenzo, Triolo Ivan, Sferra Carmelo, Cantone Vincenzo, Vita Maria Elisa, Gianluca Campagnolo, Giuseppe Bono, Giuseppe Guddemi, Calogero Lino, Luigi Cuva, Roberto Saccà, Claudio Giuseppe Saieva, Giuseppe Aquilotti, Francesca Failla, Carmelo Farruggia, Calogero Fiannaca, Pasquale Caramazza, Federico Monachino, Angelo Zagara, Francesco Fiorica, Alberto Parla, Alfonso Danna, Giuseppe Vitali, Emanuele Capraro, Liliana Lo Giudice, Chiara Criscenzo, Salvatore Tona, Vincenzo Libra, Giuseppe Bruccoleri, Davide Firetto, Antonino La Giorgia, Giuseppe Marabella, Dario Pontillo, Maria Chiara Santoro,

Gabriele Cicio, Gaia Cusumano, Giovanni Gambino, Salvatore Lana, Emanuela Ardizzone, Michele Santillo, Alessandro Spallino.



Venerdì 8 Giugno alle ore 17,30 presso la Sala Onu del Teatro Massimo di Palermo si terrà "Toscanini in Jazz" con i talenti del dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali diretti dal maestro Ninfa Collura.