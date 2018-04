Il prefetto Dario Caputo fa visita al Comune di Grotte

Il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, ha fatto visita questa mattina al Comune di Grotte. A riceverlo il sindaco Paolino Fantauzzo, il presidente del Consiglio comunale Rosellina Marchetta, il vicesindaco Piero Castronovo, gli assessori Diego Aquilina e Giusy Cimino, l'ispettore e dirigente della polizia municipale Salvatore Liotta ed il dirigente comunale dei Lavori pubblici, Pietro Calì.

"Il sindaco Fantauzzo - si legge in una nota - ha voluto tracciare un excursus sulle radici storiche, tradizioni e costumi locali, su quelle che sono state e sono le attività economiche prevalenti e sul fenomeno migratorio attuale che sta spopolando il nostro ed i paesi del meridione d'Italia. Dopo aver ascoltato gli amministratori grottesi. il prefetto ha voluto illustrare quelli che sono i suoi intendimenti per questa provincia, non escludendo anche la possibilità di riunire amministratori locali per dare l'opportunità di accedere a fondi europei per l'imprenditoria giovanile".

In dono da parte del sindaco un libro sulla storia di Grotte.