Precari verso il sogno del "posto fisso", a Campobello si fa sul serio

Tutto pronto per la stabilizzazione di 32 precari. I contrattisti in servizio al Comune di Campobello inseguono il sogno del posto fisso, che potrebbe diventare presto realtà. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, la stabilizzazione dei precari comunali è prevista solo per chi è in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Sono interessati i soggetti che rientrano nella categoria “A” e “B”. E' richiesto per l’accesso il titolo di studio della scuola dell’obbligo ed essere iscritti nell’apposito elenco regionale, mentre per i dipendenti a tempo determinato di categoria "C" avverrà mediante concorso di una prova scritta a risposta multipla e di colloquio. Un passo avanti importante per Campobello di Licata.