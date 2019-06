"Conduzione e costruzione del mezzo navale", progetto con gli studenti dell'istituto Gallo

L'Istituto tecnico nautico "Gallo" di Porto Empedocle, sezione coordinata del Gallo di Agrigento, in collaborazione con la compagnia di navigazione Caronte & Tourist, ha realizzato un progetto, inserito nei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex Alternanza Scuola-Lavoro) denominata “Mare Nostrum” che vede il coinvolgimento di trenta studenti del terzo e quarto anno che hanno studiato la conduzione e la costruzione del mezzo navale.

Questa esperienza ha visto protagonisti gli studenti impegnati per una settimana in attività di conduzione e manutenzione del mezzo navale a bordo del mototraghetto "Cossyra" della Compagnia Traghetti per le Isole, con tratta Porto Empedocle – Lampedusa. Ad accompagnare i ragazzi in questa esperienza sono stati i docenti Michele Corrao e Roberto Lino.