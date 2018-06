Niente acqua a Bellavista per 15 giorni, Girgenti Acque: "Problema risolto"

Sono rimasti senza acqua per 15 giorni. Problema risolto - secondo quanto garantisce Girgenti Acque - al Villaggio Bellavista a Porto Empedocle visto che "gli utenti sono stati approvvigionati giorno 7".

"Troppo spesso, si tende a generalizzare specifiche criticità che sono invece circoscritte a singoli punti della rete di distribuzione che vengono aggravate anche dalle diverse sospensioni degli acquedotti di adduzione - scrivono dalla Girgenti Acque - . Le criticità evidenziate dai residenti di Bellavista costituiscono parte dell’ordinaria attività che quotidianamente gestiamo. Bellavista, nei mesi estivi, subisce un incremento demografico che in maniera consequenziale comporta un maggiore consumo di acqua. Per tali motivi la società ha adeguato la distribuzione considerando i maggiori fabbisogni della stagione estiva, al fine di ridurre totalmente i disagi agli utenti della zona. Girgenti Acque, oltre all'adeguamento al maggiore fabbisogno stagionale, ha intensificato già da tempo l’attività di razionalizzazione delle risorse idriche a disposizione della società e la ricerca delle perdite per offrire un adeguato servizio di distribuzione a tutti gli utenti. La società - ha precisato, ancora una volta, - che alla ridotte risorse idriche a disposizione della Girgenti Acque vanno sommate le precarie condizioni delle infrastrutture ereditate dalla precedenti gestioni. Il riferimento va al mancato finanziamento, per la parte pubblica, degli interventi previsti per l’ammodernamento ed efficentamento delle infrastrutture".