La polizia penitenziaria fa 201 anni, celebrazioni nel carcere Petrusa

Tutto pronto per la cerimonia celebrativa dell'Annuale del Corpo di polizia penitenziaria. La manifestazione si svolgerà giovedì 24 maggio alle 18, nella Casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento, in contrada Petrusa, in occasione del 201esimo anniversario della fondazione del Corpo di polizia penitenziaria.

Nel corso della mattinata, sarà deposta una corona d’alloro in memoria del sovrintendente Pasquale Di Lorenzo, a cui nello scorso mese di febbraio è stato intitolato l’istituto penitenziario. Alla manifestazione, che avrà luogo presso la Piazza d’Armi dell’istituto penitenziario, parteciperanno le autorità civili e militari e la magistratura provinciale. Verranno inoltre consegnati alcuni riconoscimenti al personale che si è particolarmente distinto per impegno, capacità, abnegazione ed attaccamento al dovere.