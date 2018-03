Poca acqua dei serbatoi, disagi a Montevago

Riscontrato livelli di acqua non ottimali nel serbatoio idrico del Comune di Montevago. Lo rende noto Girgenti Acque, aggiungendo che oggi "saranno possibili degli inconvenienti nei punti idraulicamente più svantaggiati".

"Si assicura che gli operatori dell’azienda - si legge in una nota - stanno ponendo in essere quanto necessario per individuare e eliminare l’inconveniente riscontrato. La distribuzione idrica tornerà regolare non appena i livelli torneranno ottimali, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".