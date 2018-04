Field School: "Pittura ellenistica dalla Macedonia alla Sicilia"

Il Parco Archeologico e Paesaggistico "Valle dei Templi di Agrigento" organizza, in collaborazione con l'università di Bologna, la Field School denominata "Pittura ellenistica dalla Macedonia alla Sicilia. Il caso di Agrigento".

La scuola, prevista dal 3 al 26 ottobre 2018, si svolgerà all'interno del Parco nel cd. Quartiere ellenistico-romano nell'unità abitativa denominata "Casa III M".

Il progetto, condiviso dal Consiglio del Parco nella seduta del 17 aprile, comprende una parte teorica, dedicata allo studio del contesto mediterraneo entro cui nasce la produzione pittorica ellenistica e una seconda pratica, dedicata al recupero e alla lavorazione di alcuni contesti archeologici agrigentini. Le attività si svolgeranno all'interno di tre gruppi di lavoro, che dovranno agire in contemporanea sul cantiere. Ogni gruppo sarà composto da 6-7 studenti. Gli studenti ammessi alla Field School saranno in tutto 20 e potranno alternarsi all'interno dei gruppi di lavoro, per 8 studenti meritevoli sono previste Borse di Studio consistenti in vitto e alloggio totalmente a carico del Parco.