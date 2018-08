Revisione del Piano regolatore, Confesercenti: "Rimettersi al lavoro"

La revisione del Piano regolatore generale “sia opportunità per rivedere il destino della fascia costiera e del centro storico, per produrre sviluppo e lavoro e migliorare la sicurezza della nostra città. Ogni euro speso in investimenti in edilizia deve essere speso per queste finalità”. Lo afferma in una nota il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina.

"Archiviate le vacanze, - afferma Messina - tornano in agenda tutti i temi rimasti in sospeso da prima dell’estate. E va detto anche come il confronto estivo non abbia contribuito a migliorare l’atmosfera in cui svolgere l’impegno della politica, di fronte alla realtà etica dei comportamenti quotidiani e soprattutto all’incalzare dei problemi di tutti i giorni. Se poi guardiamo da vicino l’agenda ed il confronto locale ci sembra che sia decisamente il caso di ripristinare condizione di migliore agibilità per discutere di proposte politiche, degne di questo nome dal punto di vista del metodo e del merito".

"Se inoltre - prosegue - osserviamo quanto lo scadenzario ci presenta alla ripresa autunnale e alla revisione del Prg della città di Agrigento, comprendiamo bene che si stanno per porre le premesse per la città del futuro, e dovremmo tutti sentirci ancor più sollecitati ad affrontare responsabilmente una situazione che potrebbe determinare trasformazioni non irrilevanti nella struttura, nella composizione e nella "cultura" della città. Un fattore che distingue un comportamento lungimirante e attento di una persona, di una famiglia, di un’azienda, di una comunità, di un qualsiasi aggregato umano, è la capacità di conservare, valorizzare, sviluppare il proprio patrimonio".