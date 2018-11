Piano di Protezione civile, aggiunte nuove "vie di fuga"

Nuove vie di fuga sono state aggiunte al piano comunale di Protezione civile. Ad approvare l'integrazione è stato il sindaco di Licata Giuseppe Galanti.

I nuovi percorsi individuati dal personale della Protezione civile comunale, in caso di necessità, sono questi: viale Martiri della Libertà, nel tratto compreso tra il viale Caduti in Guerra e la statale 115; via Torregrossa, nel tratto compreso tra la via Campobello e la statale 115; via Filippo Re Grillo, nel tratto compreso tra la via Palma e la strada provinciale 67; strada Comunale Licata - Camera nel tratto compreso tra il viale Europa e la strada provinciale 11.