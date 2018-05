"Ha patteggiato a 8 mesi la pena", scarcerato Camilleri

Ha patteggiato la pena a 8 mesi di reclusione. Il tribunale di Agrigento, accogliendo l'istanza dell'avvocato Monica Malogioglio, ha rimesso in libertà il ventenne agrigentino Salvatore Camilleri che era stato arrestato dopo una serie di evasioni dagli arresti domiciliari.

Lo scorso marzo, il giovane agrigentino - in esecuzione di un'ordinanza di aggravemento della misura - era passato dai domiciliari al carcere. Nei giorni successivi venne rigettata l'istanza al tribunale del Riesame per una misura meno afflittiva. Adesso, in seguito al patteggiamento, il ventenne è stato scarcerato.