L'Hotel della Valle è stato il palcoscenico della cerimonia del passaggio della "Campana del Lions Club Agrigento Host", cerimonia che quest'anno ha sancito anche il 60esimo anniversario.

La serata è iniziata con gli interventi delle autorità lionistiche tra i quali il past governatore, Valerio Contraffatto ed il presidente della zona 24 Giovanni Volpe. Tra gli ospiti anche Sebastiano Lo Monaco, attuale direttore artistico del teatro Pirandello, che nel suo intervento ha espresso l’apprezzamento per le attività portate avanti negli anni dal club, al quale è affezionato.

Il presidente uscente, Sebastiano Milazzo, nel suo intervento "ha ringraziato lo staff, il direttivo e tutti i soci per la collaborazione, l’affetto e l’amicizia, ingredienti per un anno sociale ricco di service ben organizzati, e ha ricordato i services svolti sia come singolo club, ultimo in termini temporali la ristrutturazione dell’area giochi inclusiva presso l’oratorio Don Guanella, sia in collaborazione con gli altri clubs Lions e le diverse associazioni e clubs service presenti in città".

Il neo presidente Emanuele Farruggia, ringraziando i soci per l’incarico che gli è stato affidato, "consapevole della responsabilità e dell’impegno necessario per questo importante ruolo, nel suo discorso programmatico ha invitato lo staff, composto da Giuseppe Caramazza (Segretario), Luigi Ruoppolo (Tesoriere) e Vincenzo Luparello (Cerimoniere), nonché, tutti i soci a continuare a fare squadra e soprattutto a spendere la professionalità di ognuno per un impatto significativo sul territorio. Appartenere ai Lions – ha aggiunto - è una scelta consapevole che prevede la condivisione e l’accettazione dei principi del codice lionistico. Nel suo programma, che ha illustrato per grandi linee, ha già previsto diversi services di solidarietà verso i più deboli, services di arte, cultura, nel campo medico e sportivo". E’ seguita la cerimonia ufficiale del passaggio della campana, con lo scambio del distintivo tra il presidente uscente Sebastiano Milazzo e il presidente incoming Emanuele Farruggia.