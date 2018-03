Passione di Cristo, Naro capitale siciliana delle rappresentazioni

Naro quest’anno sarà la capitale siciliana delle sacre rappresentazioni sulla passione di Cristo. Il 18 marzo quindici compagnie teatrali, in rappresentanza di altrettante città siciliane e non, si ritroveranno nella città del Barocco per discutere, confrontarsi e mettere in scena la passione di Cristo.

I gruppi si ritroveranno già di mattina. Alle 10 si aprirà una tavola rotonda che ha come tema “Le sacre rappresentazioni, uno straordinario mezzo di promozione turistica”. Subito dopo sarà aperta e inaugurata una mostra video/fotografica che raccoglierà tutte le immagini e i video di ogni singolo gruppo partecipante, a seguire i rappresentanti dei gruppi e tutte le autorità presenti, sono stati invitati tutti i sindaci e le altre autorità religiose e politiche di tutte le città partecipanti.

Masssimiliano Arena, responsabile de iContemplAttivi e direttore artistico di questo straordinario gruppo si dice "felicissimo di poter ospitare l'evento".