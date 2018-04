"La parlata giurgintana", l'attore Gianfranco Jannuzzo: "Girgenti? E' un sogno"

Racconta, il popolare attore Gianfranco Jannuzzo, che "la parlata giurgintana è di umorismo quasi involontario" per cui non poteva rivolgersi ad altri se non a lui, Alberto Todaro, l'autore del volume "Ce la so" - sottotitolo "Viaggetto semiserio nella parlata agrigentina e altre storie giurgintane" - per scrivere una prefazione ad hoc. Jannuzzo, da sempre ad Agrigento, tanto da dedicargli anche uno spettacolo teatrale, si è intrattenuto con il sindaco Lillo Firetto presentando il lavoro letterario Todaro, pubblicato dalle Edizioni Montelusa, con una raccomandazione:“Dovrebbero leggerlo tutti questo libro: agrigentini e non. Ai primi insegnerà ad essere orgogliosi di esserci nati e a chi non lo è , a desiderarlo… in un’altra vita”.

E a proposito di orgoglio ritrovato, Gianfranco Jannuzzo ha voluto ringraziare per il ritorno del toponimo "Girgenti" voluto dal sindaco Firetto per il centro storico; "un sogno - ha confesso Jannuzzo al sindaco - che mio padre rincorreva da una vita".