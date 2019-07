Mani Libere: "Il nuovo parcheggio dei bus è pericoloso"

"Siamo certi che i responsabili dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità hanno dato il loro nulla osta a svolgere il servizio così come viene svolto in una piazza Vittorio Emanuele con commistione di pedoni, automezzi pubblici in sosta ed in movimento, nella più assoluta violazione di innumerevoli prescrizioni dettate all'interno di ogni spazio riservato al servizio in essere?". A porsi l'interrogativo è il Movimento "Mani libere" che contesta appunto la scelta del Comune di posizionare nell'area dinnanzi al cinema Astor il punto di sosta per i mezzi sopra i 12 metri.

"Noi siamo vigili ed attenti per la tutela della salute pubblica non solo dei fruitori del servizio ma anche di chi è costretto con manovre non certo semplici a rendere tale servizio efficiente ma non certo sicuro - concludono -".