Palo pericolante in via Pantelleria al Villaggio Mosè e nessuno interviene

Sarà stata la psicosi del ponte Morandi crollato a Genova o la valutazione reale del rischio, sta di fatto però che gli abitanti della zona di via Pantelleria, al Villaggio Mosè, una traversa di via Sirio, sono tornati alla carica per denunciare la pericolosità di un palo, la cui stabilità è seriamente compromessa.

Già due mesi addietro, quando un automezzo inavvertitamente provò il piegamento del lampione, gli abitanti della zona segnalarono l’accaduto senza però ricevere alcuna risposta.

“Il rischio c’è – affermano gli abitanti di via Pantelleria – sarebbe quindi opportuno che si provvedesse immediatamente a risistemare il palo o a sostituirlo. Nella zona ci sono diversi bambini che spesso giocano nelle vicinanze e provano a salire sul palo inclinato senza rendersi conto del pericolo che incombe. Speriamo con questo appello di risolvere definitivamente il problema”.