Palma di Montechiaro, passi avanti per il Piano di utilizzazione del demanio marittimo

L’amministrazione comunale di Palma di Montechiaro ha conferito l’incarico ad un professionista esterno per espletare la redazione del Piano di utilizzazione del demanio marittimo nel Comune di Palma di Montechiaro. L’incarico è stato affidato all’architetto Marcello Grillo. L’affidamento di questo incarico professionale scongiurerà l’attivazione dell’intervento sostitutivo da parte dell’assessorato regionale Territorio e Ambiente.

Il Pudm è un documento di pianificazione, previsto dalla legge regionale, che individua le modalità di utilizzo del litorale marino della città e ne disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per l'esercizio di attività rimesse alla libera iniziativa e regolamentate attraverso il rilascio di concessioni marittime.

“Il Pudm – affermano in una nota i consiglieri comunali Salvatore Castronovo, Rosario Falco, Domenico Scicolone - ha come obiettivo lo sviluppo sociale, economico e urbanistico dell’intera costa siciliana. Uno strumento che se come speriamo sarà realizzato con oculatezza e diligenza potrà servire da volano per lo sviluppo turistico della nostra meravigliosa costa, ricca di luoghi incantevoli, luoghi incontaminati di altissimo livello paesaggistico, faunistico e naturale e monumenti di alto livello storico, artistico e culturale. Grazie al sindaco e gli uffici, Palma di Montechiaro sarà uno dei primi comuni della provincia di Agrigento a dotarsi di un Piano di utilizzo del demanio marittimo”.