Efficientamento energetico, oltre un milione e mezzo di euro per le scuole di Palma

E’ stato direttamente il presidente della Regione, Nello Musumeci, a consegnare al sindaco Stefano Castellino i decreti di finanziamento – per un milione 534 mila euro – per l’efficientamento energetico degli edifici comunali: delle scuole Gazzelli-Livatino e Arena delle Rose. Erano presenti, alla cerimonia, anche l’assessore regionale Alberto Pierobon e il direttore generale Salvatore Urso. Nello specifico, 834 mila euro verranno spesi per la scuola Guazzelli-Livatino e 700 mila euro per Arena delle Rose.

“Ho già impartito direttiva all'ufficio Lavori Pubblici, guidato dal Salvatore Di Vincenzo, di porre in essere quanto necessario per mandare in gara questi lavori – ha detto il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, - . Agli architetti Di Vincenzo, Fabio Nicoletti, Silvana Cancialosi, al geometra Felice Bonardi, a Grazia Farraguto e a tutto l'ufficio un caloroso ringraziamento e sentita riconoscenza per l'impegno, la professionalità e la dedizione profusi, che ci hanno consentito di raggiungere questo importantissimo traguardo” – ha concluso Castellino che ha espresso riconoscenza anche all'ex assessore alla Pubblica istruzione Angela Rinollo che ha seguito insieme al sindaco sin dall'inizio questi due progetti - .