In mostra i reperti sequestrati, al palazzo Ducale anche gli studenti dell'istituto "Odierna"

Alternanza scuola-lavoro al palazzo Ducale di Palma di Montechiaro. Gli alunni della IV D dell'istituto d'istruzione superiore "Odierna" di Palma di Montechiaro, indirizzo "Scienze applicate", hanno iniziato il percorso dell'alternanza scuola-lavoro. La Soprintendenza di Agrigento, in collaborazione con il Comune palmese, ha organizzato, infatti, una mostra di reperti archeologici dal titolo "Il patrimonio ritrovato. Percorsi di legalità nella Terra del Gattopardo".

L'evento non ha solo un fine culturale ma vuole rappresentare l'affermazione della legalità in un territorio come quello Palmese che è stato fortemento condizionato, nel passato, dalla criminalità e che oggi cerca un riscatto. I ragazzi sono accompagnati dal tutor scolastico Anna Maria Montana Lampo e dal tutor della Soprintendenza Francesco Vecchio. Il dirigente scolastico Annalia Todaro e il referente dei percorsi di alternanza scuola lavoro, Rosario Vaccaro, plaudono all'iniziativa di così elevato valore culturale.