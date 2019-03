Palazzetto dello sport "Gigi Salemi", l'ex Provincia lo affida in comodato d'uso al Comune

Il commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Agrigento, Girolamo Albero Di Pisa, ha approvato un atto d'indirizzo per la concessione in comodato d'uso gratuito del palazzetto dello sport "Gigi Salemi", di proprietà dell’ente, al Comune di Racalmuto. La decisione è stata presa a seguito di una specifica richiesta inviata dal sindaco del Comune di Racalmuto per la concessione in comodato d'uso della struttura per il suo utilizzo da parte delle associazioni sportive e di privati cittadini del territorio.

L’atto di indirizzo ha inteso accogliere favorevolmente la richiesta pervenuta dal Comune di Racalmuto, condividendo la finalità di un conveniente utilizzo da parte della collettività interessata alle varie pratiche sportive. Allo stato, il Libero consorzio si trova in condizione di non avere risorse economiche da destinare al funzionamento del Palazzetto dello Sport.

Il commissario straordinario ha, conseguentemente, invitato il direttore del settore Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD, Amelia Scibetta ad assumere tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla concessione in comodato d'uso gratuito della struttura sportiva al Comune di Racalmuto. Il settore “Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD”, responsabile della gestione del Palazzetto dello Sport, si sta già attivando per predisporre gli atti necessari per l’affidamento della struttura sportiva.