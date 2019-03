Rinnovo del consiglio dell'Ordine degli avvocati, si voterà a fine mese

Il prossimo 28 marzo, dalle 9 alle 18.30 e il 29 marzo, dalle 9 alle 14, gli avvocati agrigentini si recheranno a votare per eleggere il proprio consiglio del'ordine. Quindici i "posti" a disposizione, che poi voteranno per l'individuazione del presidente. Il termine per le candidature scadrà il 14 marzo prossimo.

Le elezioni arrivano dopo mesi di polemiche, veleni e anche sentenze sulle cause di incompatibilità. C' è grande riserbo sulle possibili candidature attualmente in lizza.