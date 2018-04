L'Ora della Terra contro i cambiamenti climatici, luci spente anche nell'Agrigentino

Luci spente anche nell'Agrigentino. L’edizione di Earth Hour 2018, la manifestazione mondiale del Wwf contro i cambiamenti climatici, ha visto la partecipazione dei volontari anche in alcune località agrigentine, dove il Wwf Area Mediterranea ha organizzato alcuni eventi.

A Menfi, l'amministrazione comunale ha spento le luci della centrale piazza Vittorio Emanuele, dove i volontari hanno disposto in cerchio decine di lucerne, accennato a danze con torce e liberazione di qualche lanterna per animare la serata, grazie alla collaborazione con i Camminatori di Menfi e l’associazione Mary Dance.

A Sciacca nella centrale piazza Scandaliato, i volontari del Wwf si sono incontrati con l’associazione “Crescere insieme” e la comunità per minori stranieri non accompagnati “Oikia”. Qui hanno disposto in forma di 60+ (simbolo dell’Earth Hour) i sacchetti bianchi luminescenti con il Panda e liberato qualche lucerna in segno di festa.

A Porto Empedocle, grazie alla collaborazione con l’associazione Mariterra, sono state spente dall’amministrazione comunale le luci della Torre di Carlo V, che troneggia sul mare antistante. Sono state sviluppate attività di animazione per bambini, diffuso materiale di sensibilizzazione, lanciata qualche lanterna ed accese alcune lucerne disposte informa di 60+.

Ad Agrigento, grazie all’iniziativa dell’amministrazione comunale e alla collaborazione del Parco Archeologico, sono state spente le luci all’ex Convento dei Filippini, mentre il Tempio di Giunone veniva oscurato rinnovando nella memoria il rito della suggestiva evocazione alla maternità.