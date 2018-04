A Siculiana l'oasi della preghiera, tutto pronto per l'inaugurazione

Nasce a Siculiana, l'Oasi della Preghiera. Un'idea di Giuseppe Drago coinvolge le istituzioni, impegnando il sindaco Leonardo Lauricella, il vice sindaco Enzo Zambito, l'Aido Comunale "Pasquale Colletto" con il presidente Biagio Scadutoe i maestri Antonino Di Salvo e Pietro Puccio.

"L'Oasi della preghiera nasce per aprire i nostri cuori a Dio, nella fede, nei valori umani e spirituali della formazione dell'uomo di oggi, e viene dedicato ai custodi dei Donatori di Organi - spiega racconta Giuseppe Drago - per tutti Peppe, titolare della ditta Drago che non si è preoccupato minimamente della fornitura di vasi, panchine e una grande pietra del peso di tre tonnellate per la realizzazione dell'Opera. L'Opera rappresenta la Madonna protettrice dei tanti trapiantati, custodi degli Angeli Donatori". Lo spazio verrà inaugurato sabato prossimo, l'evento inizierà alle 17 e 30.