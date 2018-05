Nasce una nuova scuola in Tanzania, determinanti le donazioni degli agrigentini

Sta nascendo - grazie alle donazioni degli agrigentini - una nuova scuola e una casa per le suore in Tanzania. I lavori per la costruzione della scuola materna nel villaggio di Ihimbo dove sarà realizzato anche un dispensario per garantire agli abitanti del villaggio l’assistenza sanitaria di prima necessità sono già iniziati. Lo ha spiegato don Saverio Pititteri, cappellano dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, illustrando il nuovo progetto della Comunità Cristiani nel Mondo di Favara nel distretto di Kilolo, uno dei sette distretti della regione di Iringa, in Tanzania, nell’Africa orientale, dove tornerà ad agosto insieme a un gruppo di volontari agrigentini.

Ad affrontare le spese per la costruzione dell’edificio scolastico e della casa per le suore in memoria di monsignor Calogero Lupo, è la signora Anna Lupo, sorella del sacerdote originario di Palma di Montechiaro, scomparso l’anno scorso dopo una vita vissuta tra Agrigento e Favara, dove ha svolto molteplici servizi di rilevante responsabilità pastorale. Per l’arredamento della scuola agrigentina in Tanzania è stata già avviata una raccolta fondi, tutte le informazioni sulla pagina Facebook della Comunità Cristiani nel Mondo. È possibile anche chiamare al numero di telefono 0922/31444. «Contribuisci con amore al nostro progetto, dona un banchetto ai nostri bambini», si legge sul social network. È possibile donare un banchetto e due sedie in legno con un contributo di 35 euro.

"Abbiamo già raccolto 2.300 euro, mancano all’appello ancora 20 banchetti e 40 sedie. La scuola – spiega il parroco - ospiterà complessivamente ottanta alunni, quaranta maschietti e quaranta femminucce. La Comunità Cristiani nel Mondo sta estendendo le iniziative in questa zona in cui c’è particolare bisogno mentre proseguono le attività portate avanti da tempo nel villaggio di Ipogolo".