Il 97enne Nino Bellomo "debutta" ne "Il commissario Montalbano"

L'attore agrigentino Nino Bellomo, 97 anni, è stato festeggiato questa mattina in Comune dal sindaco Lillo Firetto per la sua straordinaria partecipazione alla puntata televisiva del Commissario Montalbano che andrà in onda lunedì 18 ,alle 21.20 su Rai Uno. Nino Bellomo, decano degli attori, è stato voluto dal regista Alberto Sironi nella puntata intitolata "Un diario del '43" e interpreterà il personaggio di Angelino Todaro, figura centrale della serie del commissario Montalbano di Andrea Camilleri