Netturbini di Lampedusa in attesa degli arretrati, Mucci (Usb): "Sbalorditi dalla risposta delle imprese"

"Ci sorprende la risposta di Rti, Iseda, Sea e Seap circa i mancati pagamenti dei lavoratori di Lampedusa. Ci sbalordisce il fatto che queste aziende sostengano i costi degli oneri finanziari. Tutto ciò ci lascia sbigottiti e ci chiediamo il perché di cotanti sacrifici da parte delle aziende".

Lo dice il responsabile dell'Unione sindacale di base, Aldo Mucci, che aggiunge: "Tutti noi conosciamo i pregi di quella che è diventata la gestione consapevole dei rifiuti, ma quello che sicuramente non è noto, sono le condizioni di lavoro degli operatori ecologici. Un lavoro a rischio, visto il contatto con sostanze chimiche e biologiche pericolose. Probabilmente molti di noi non hanno mai notato gli “spazzini” che lavorano la mattina presto a temperature bassissime, sotto la pioggia, la neve e d'estate sotto il sole torrido per sei giorni la settimana, chinando la testa di fronte a qualche insulto".

Mucci prosegue: "Le ditte appaltatrici in genere sottoscrivono appalti tirati all'osso, tenendo in alcuni casi gestioni al limite della ragionevolezza per quello che concerne la sicurezza sul lavoro. Un lavoro le cui norme non sono mai state riviste e aggiornate se non in alcuni piccoli casi. Se a tutto ciò si aggiunge il mancato pagamento a volte di mesi del sacrosanto stipendio, si raggiunge il colmo. Abbiamo chiesto una audizione alla commissione di garanzia scioperi, all’Anac ed al presidente della Regione Sicilia Musumeci, nella qualità di commissario delegato per un anno e il dipartimento regionale Acqua e rifiuti soggetto attuatore".