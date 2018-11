“C’è il Natale a Villaseta 2018”, al via i lavori di pulizia e potatura lungo le strade del quartiere

Al via i lavori di pulizia straordinaria nel quartiere Villa Seta per preparare le strade ad accogliere gli eventi per il Natale 2018.

L’associazione “Volontari di strada” sta pensando a tutti i dettagli. Il programma prevede un ampio ventaglio di iniziative e di appuntamenti. La manifestazione avrà come titolo “C’è il Natale a Villaseta 2018”.

Gli eventi, che avranno il contributo e il patrocinio di Comune, Questura, Asp, ma anche di varie associazioni e di club service e di sponsor privati, verranno presentati martedì 27 novembre, nella sede dell’associazione onlus Volontari di Strada, in viale della Vittoria.

“Quest’anno – sottolinea la presidente dei Volontari di Strada Anna Marino - d’intesa con il consigliere comunale Marco Vullo, amico da sempre della nostra associazione, residente nel quartiere e del quale, da anni, come amministratore e semplice cittadino si occupa da sempre dei problemi della zona, abbiamo deciso di accendere i riflettori sul quartiere di Villaseta. E questo per dare un segnale di riscatto di una realtà colpevolmente dimenticata e storicamente messa ai margini. Già da alcuni giorni sono cominciati lavori di pulizia e sistemazione di vie e zone del centro storico di Villaseta che faranno da cornice alle diverse iniziative che la nostra associazione ha deciso di promuovere. Potatura di alberi, pulizia dei marciapiede, rimozione di rifiuti, che si stanno effettuando grazie al contributo di nostri operatori, di operai del Comune di Agrigento, ma anche di semplici cittadini di Villaseta che sin da subito hanno abbracciato con grande entusiasmo il progetto dei Volontari di Strada di rivitalizzare il quartiere per le festività natalizie. Siamo riusciti a coinvolgere artisti, musicisti e gruppi folk che ci hanno assicurato momenti di spettacoli e di divertimento soprattutto per i bambini. È un nuovo importantissimo passo – conclude Anna Marino - che testimonia l’impegno della nostra associazione verso una realtà difficile, quale è Villaseta, nella quale vivono diverse famiglie bisognose alle quali non manca il nostro appoggio e la nostra assistenza”.