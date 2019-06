In archivio i festeggiamenti in onore di San Calò, grandi pulizie a Naro

Anche l'edizione 2019 dei festeggiamenti in onore di San Calogero è andata in archivio. A Naro, su disposizione del sindaco Maria Grazia Brandara, si sta procedendo, in queste ore, ad una maxi operazione di pulizia. In tutto il centro, di fatto, sono in azione macchinari e operatori che stanno lavando strade e marciapiedi.