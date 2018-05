Montevago, via libera alla stabilizzazione dei precari del Comune

Via libera dalla giunta comunale di Montevago alla stabilizzazione del personale precario. Su proposta del sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, è stato approvato il Piano del fabbisogno 2018/2020 che prevede, per l’anno in corso, la stabilizzazione di 44 unità lavorative (categorie A, B e C). Sono previste, inoltre, le assunzioni, tramite concorso pubblico, di un assistente sociale (cat. D1) e di un ingegnere o architetto (cat. D1).

Per il 2019 il piano occupazionale prevede la procedura di assunzione ordinaria a tempo indeterminato di un istruttore direttivo contabile (cat. D1); un istruttore direttivo di vigilanza (cat. D1); la verticalizzazione di due istruttori full-time (da cat. B a cat. C). Per il 2020 è prevista la procedura di assunzione ordinaria a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo (cat. C1) a 24 ore per turn over.

“Con questo provvedimento - dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - cerchiamo di dare serenità ai lavoratori precari che svolgono un ruolo fondamentale per il comune e che ormai da molto aspettano risposte da parte delle istituzioni".