Montevago, al via il servizio civile per gli ultrasessantenni

Prende il via a Montevago il progetto integrato di sostegno sociale denominato “Servizio civile degli anziani ultrasessantenni”. Gli interessati possono presentare domanda entro il 28 maggio negli appositi modelli disponibili all’ufficio Servizi sociali del comune. "Il progetto, rivolto agli over 60, - spiega l'ufficio stampa del Comune - è finalizzato ad offrire ai componenti dei nuclei familiari in stato di bisogno o disagio economico la possibilità di godere di un contributo economico da 350 euro mettendo a disposizione della comunità che li sostiene la loro prestazione personale per una durata massima di 70 ore".

Saranno svolte attività di custodia del cimitero comunale e di aiuto nell’attraversamento della strada degli studenti nel regolare il flusso di traffico in prossimità della scuola. Il programma personalizzato per i soggetti ammessi non potrà superare la durata di tre mesi. L’istanza deve essere corredata da attestazione Isee in corso di validità, attestazione dello stato di famiglia, fotocopia della carta d’identità. “Si tratta di un progetto che stiamo portando avanti sul fronte delle politiche sociali – dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – per dare un sostengo agli anziani che vivono situazioni di disagio economico e che non riescono ad arrivare alla fine del mese”.

Intanto, ieri sera, il consiglio comunale di Montevago ha approvato il regolamento per la rateizzazione della riscossione delle entrate comunali per coloro che sono morosi con l’ente.