Tappa in città del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, sarà presente al concerto "Erasmus"

Tappa in Sicilia venerdì per il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti. Nell'Isola presenterà le azioni che il Miur insieme alla Regione siciliana metterà in campo, a partire da quest'anno scolastico, per contrastare la dispersione scolastica, potenziare l'offerta formativa, favorire una maggiore collaborazione tra scuola e famiglie e una migliore inclusione degli alunni con disabilità. Bussetti prenderà parte al concerto dell'Orchestra Erasmus, in programma al Tempio di Giunone nel Parco archeologico della Valle dei Templi a partire dalle 19. L'evento è organizzato dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ed è dedicato al ricordo delle vittime delle mafie. L'orchestra è diretta dal maestro Elio Orciuolo ed è composta da oltre 50 musicisti Erasmus provenienti da Conservatori e Istituti musicali di tutta Italia.