Menfi, incontro con ambientalisti ed esperti per dire no alla pesca del novellame

Un incontro dibattito per sensibilizzare contro la pesca del novellame. Si è tenuto a Menfi con la presenza di diversi esperti del settore.

Fra questi Domenico Macaluso, medico e responsabile scientifico settore Mare del Wwf Sicilia Area Mediterranea, che ha sviluppato il suo intervento "sulle patologie nascoste dietro pratiche di consumo errato dei prodotti ittici".

Il delegato del Wwf Italia, Franco Andaloro, ha discusso dei cambiamenti climatici "come causa dello spostamento di correnti che si portano dietro sconvolgimento di sistemi ecologici consolidati".

In apertura sono interventuti il sindaco di Menfi, Vincenzo Lotà; l'assessore all'Ambiente Rosa Letizia Maria Sanzone e Dylan Pelletti, responsabile WWF YOUng Sicilia.

Giuseppe Mazzotta, presidente Wwf Sicilia Area Mediterranea, che ha coordinato i lavori, ha commentato: “Un plauso va ai volontari di Menfi che, senza tema di ritorsioni, hanno voluto che si organizzasse questo incontro. La pesca del novellame è illegale ed è criminale praticarla e consumarne i frutti, che tanto piacere danno nell’immediatezza, ma che è come praticare cannibalismo, per l’impoverimento delle risorse ittiche lasciate in eredità alle future generazioni”.