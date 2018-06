Master di scrittura, un premio di 250 euro per 30 giovanissimi

Un master che premia i giovani con 250 euro e li ammette nello staff organizzativo della Strada degli Scrittori. Sono provenienti da ogni parte della Sicilia gli iscritti alla seconda edizione del Master di Scrittura, che si svolgerà a Racalmuto, nella terra di Leonardo Sciascia, dall'1 al 7 luglio.

Il presidente della Strada degli Scrittori, Felice Cavallaro, d'intesa con l'Associazione Treccani Cultura, anche quest'anno ha deciso di premiare i giovani. Quanti lo scorso anno scolastico 2016/2017 hanno raggiunto la maturità con il massimo dei voti potranno partecipare con un gettone simbolico di 100 euro, anziché 350.

Il master prevede lezioni e laboratori con giornalisti, docenti universitari, scrittori e artisti quali Roberto Andò, Massimo Bray, Matteo Collura, Marco Damilano, Ficarra e Picone, Michele Guardì, Francesco Merlo, Anna Ottani Cavina, Andrea Purgatori, Alessandra Sardoni, Gaetano Savatteri, Marcello Sorgi, Giuseppina Torregrossa, Giuliano Vosa e Rosita Zucaro. Per Massimo Bray, coordinatore scientifico del master e direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, questo "è un modo per rivalutare il merito, cosa non sempre praticata”.

"La presenza di eccellenze internazionali del mondo della scrittura, del giornalismo, dello spettacolo - afferma il presidente Felice Cavallaro - sarà messa a disposizione dei giovani del territorio per offrire loro questa grande opportunità di confronto. Desideriamo investire sui giovani del nostro territorio perché crediamo nel loro coinvolgimento futuro all'interno dello staff organizzativo della Strada degli Scrittori per l'attuazione dei prossimi progetti".

I giovani interessati possono inviare le loro candidature, via email all'indirizzo associazione@stradadegliscrittori.it, entro lunedì 25/06/18.