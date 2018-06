Istituto "Toscanini" di Ribera, Longo confermata alla carica di direttore

Mariangela Longo è stata riconfermata alla carica di direttore dell’istituto superiore di studi musicali "Toscanini" di Ribera per il triennio accademico 2018/21, con il cento per cento delle preferenze dei docenti votanti.

“Ringrazio i colleghi docenti per la fiducia rinnovata - dichiara il direttore - e per gli importanti risultati ottenuti nell’arco del triennio che volge a conclusione in collaborazione con tutti gli organi statutari, in particolare con i consiglieri accademici Egidio Eronico e Franco Gaiezza, anch’essi riconfermati, e con tutto lo staff amministrativo che ha lavorato al mio fianco; l’obiettivo più importante è stato certamente aver salvato il 'Toscanini' dalla chiusura certa nel suo periodo più critico, ottenendo il sostegno economico straordinario dello Stato e della Regione Sicilia e l’approvazione della legge di statalizzazione con il prezioso supporto dell’ente fondatore Libero Consorzio dei comuni di Agrigento e di tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di tale risultato".